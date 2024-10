Andreas Leidner und Isabelle Göbel sind seit 1. Oktober neue Bezirksschornsteinfeger in zwei Kehrbezirken im Landkreis Südliche Weinstraße. Sie wurden von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier bestellt, wie die Kreisverwaltung SÜW mitteilt. Leidner folgt auf Joachim Habermehl, der in den Ruhestand versetzt wurde. Er ist zuständig für Edesheim, Roschbach, Flemlingen, Walsheim, Burrweiler, Knöringen sowie einige Straßen in Böchingen und Edenkoben sowie für Teile von Godramstein. Göbel übernimmt den Kehrbezirk mit Rinnthal, Annweiler, Sarnstall, Bindersbach und Teilen von Queichhambach sowie Gossersweiler-Stein von Thomas Eichberger, der ebenfalls auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt wurde.