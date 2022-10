Für Besucher und Beschäftigte in Krankenhäusern sowie in stationären Pflege- und Reha-Einrichtungen gilt seit dem Wochenende bis zum 7. April kommenden Jahres bundesweit die FFP2-Maskenpflicht sowie eine Testpflicht. Für Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz gibt es allerdings eine Ausnahmeregelung für Personen mit einer vollständigen Impfung oder frischen Genesung. Darauf beruft sich auch das Landauer Vinzentius-Krankenhaus. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums liegt ein vollständiger Impfschutz vor, wenn die Person drei Mal geimpft wurden oder nach zwei Impfungen eine Corona-Erkrankung durchgestanden hat. Das Vinzentius-Krankenhaus ist allerdings mit einem externen Partner im Gespräch, um eine Teststation auf seinem Gelände einzurichten. Das teilt der stellvertretende Geschäftsführer Joachim Gilly auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Dadurch soll der Anreiz geschaffen werden, sich vor dem Besuch von Angehörigen und Freunden in der Klinik vor Ort testen zu lassen. Das Klinikum Landau-SÜW mit seinen Standorten in Landau, Bad Bergzabern und Annweiler hält an seiner seit Frühjahr bestehenden Regelung fest, nach der von allen Besuchern ein negativer Testnachweis gefordert wird. Zudem ist die Besuchsdauer auf eine Stunde begrenzt. Auf die Behandlung von Corona-Patienten angesprochen, teilt Gilly mit, dass zwar weiterhin Betroffene in „einer überschaubaren Zahl“ stationär behandelt werden, doch die Verweildauer sei deutlich kürzer. Waren es am Anfang der Pandemie mehrere Wochen, werden sie meist nach wenigen Tagen wieder entlassen.