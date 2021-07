Weil der Fußweg von der Wasgauhalle in Richtung der Tennisplätze nicht mehr gut genug ausgeleuchtet ist, investiert die Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler in neue Technik. Sieben vorhandene Quecksilberdampfleuchten sollen auf LED-Technik umgestellt werden. Auch einige Masten werden ausgetauscht. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das ganze Vorhaben kostet das Dorf rund 14.000 Euro. Der Moment dafür ist günstig. Zwar ist die Maßnahme nicht im aktuellen Haushalt eingeplant, dennoch soll sie zügig umgesetzt werden. Weil die Sanierung des Ratsaals um 13.000 Euro günstiger war als gedacht, kann die Gemeinde das übrig gebliebene Geld in die Lichtmasten stecken. Der Restbetrag kann durch Einsparungen bei der Pflege von Straßen, Wegen und Plätzen wettgemacht werden.