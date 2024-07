Von 12. bis 14. Juli feiert Landau den Landauer Sommer. An den drei Festtagen treten auf acht Bühnen mehr als 60 Musiker und Bands aller Stilrichtungen auf. Oberbürgermeister Dominik Geißler spricht vom Ausnahmezustand und der Fußgängerzone als großer Partymeile. Ausrichter ist das Büro für Tourismus um Nina Ziegler und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn. Die Bühnen verteilen sich auf Rathaus-, Stifts-, Untertor- und Thomas-Nast-Platz sowie die Bachgasse. Neu sind Bühnen in der Badstraße, der Ostbahnstraße und auf dem Neuen Messegelände. Das gesamte Programm gibt es online unter www.landau-tourismus.de/landauer-sommer. Das Programm liegt im Büro für Tourismus im Rathaus und an vielen weiteren Stellen in der Stadt aus. Gefeiert wird freitags und samstags von 11 bis 1 Uhr sowie sonntags von 11 bis 22 Uhr. Die Musik endet jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsende; Ausschankende ist 30 Minuten vor Veranstaltungsende.