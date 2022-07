Neue Bäume und Sträucher werden auf dem Friedhof in Walsheim eingepflanzt. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. Dafür stellt die Gemeinde 1000 Euro zur Verfügung. Durch Trockenheit und Maschineneinsatz in den Weinbergsfluren sind Bäume und Sträucher geschädigt und wegen der Verkehrssicherungspflicht entfernt worden. Sie dienen der Tierwelt wie Bienen und Schmetterlingen als Schutz sowie Vögeln als Nahrungsangebot, erklärte Ortsbürgermeister Jörg Keller (parteilos) auf Anfrage. Der Naturschutzbund (Nabu), Ortsgruppe Landau-Land, unterstützt die Pflanzungen mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro.