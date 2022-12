Am Kreuzweg zwischen der Friedenskapelle und der Trifelsruhe in Annweiler stehen neue Bänke. Diese konnten dank einer Spende der Familien Michel und Hammann angeschafft werden. Die neuen Bänke sind mit einem Tischchen ausgestattet und ersetzen die in die Jahre gekommenen Sitzgelegenheiten. Der Kreuzweg, beginnend an der Friedenskapelle der Pension Bergterrasse, wurde von den Betreibern Karl und Irmgard Michel mithilfe der Schreinerei Braun und der Trifels Natur GmbH 2010 angelegt. „Durch die neuen Bänke lädt er nun umso mehr zum Verweilen und Besinnen ein“, freut sich Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried.