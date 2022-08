Tradition und Aufbruch lautet das Thema der jüngsten Ausgabe der Seniorengazette „Herbstzeitlose“, die jetzt erschienen ist. Das hat das Landauer Seniorenbüro mitgeteilt. In der Sommerausgabe werde in mehreren Beiträgen beleuchtet, wie und ob diese beiden Begriffe zusammenpassen. Beispielsweise geht es in dem Heft um die Geschichte der Genossenschaft des Hauses am Maulbeerbaum, eines der ältesten Häuser der Stadt Landau. Dieses Haus wieder aufleben zu lassen bedurfte es des Aufbruchs einiger tatkräftiger Menschen. Auch eine Tradition, wie den Blumenkorso in Landau wieder lebendig werden zu lassen, ist ein Aufbruch in Erinnerung an vergangene schöne Zeiten. Gerade jetzt nach den zwei Jahren voller Enthaltsamkeit infolge der Pandemie biete ein Aufbruch die Chance, neue gesammelte Energie freizusetzen. Daneben gibt es in dem Heft noch Informationen aus dem Seniorenbüro und von Silberstreif.

Info



Die Herbstzeitlose liegt kostenlos im Büro für Tourismus, verschiedenen Geschäften, Apotheken sowie im Seniorenbüro in der Waffenstraße 5 aus.