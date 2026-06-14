Die Stadt Landau zieht knapp ein Jahr nach Einrichtung des provisorischen Mini-Kreisverkehrs am Knotenpunkt Nordring/Westring eine positive Zwischenbilanz. Nach Einschätzung der Verwaltung hat sich der Verkehrsfluss am Alten Meßplatz gegenüber der früheren Kreuzungslösung verbessert. Mit der Anbindung eines vierten Astes ist nun die Ausfahrt vom Alten Meßplatz über den neuen Kreiselanschluss freigegeben.

Mit der Inbetriebnahme der nördlichen Ausfahrt wurde die bisherige Ausfahrt über den zentralen Zugang aufgehoben; die Zufahrt zum Alten Meßplatz bleibt dort weiterhin möglich. Die provisorische Lösung aus Fahrbahnmarkierungen wird unter realen Bedingungen erprobt. Die Stadt beobachtet und wertet die Auswirkungen der neuen Verkehrsführung in den kommenden Monaten aus und legt die Ergebnisse anschließend den zuständigen Gremien vor. Auf dieser Basis soll entschieden werden, ob der Kreisverkehr dauerhaft in baulicher Form umgesetzt wird.

Im Falle eines positiven Beschlusses könnten die Planungen ab 2027 konkretisiert werden. Ein baulicher Ausbau wäre frühestens ab 2029 möglich. Vorgesehen sind dann feste Fahrbahneinfassungen sowie Querungshilfen für Fußgängerinnen und Fußgänger. Die Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmende, die geänderte Verkehrsführung am Knotenpunkt Nordring/Westring zu beachten.