Annica Bergemann, Konditorin im veganen Restaurant „Ich bin so frey“ in Landau, und ihr Teamkollege Max Welke holten sich am Wochenende in der SAT-1-Show „Das große Backen — die Profis“ den Tagessieg. Sie überzeugten unter anderem mit ihrem aufwendig gearbeiteten Schokoladenschaustück, einer Interpretation des Sternzeichens Waage, die prominente Jury. Am Sonntag, 1. Mai um 17.40 Uhr, wird wieder gebacken. Dann gibt es die zweite von insgesamt vier Folgen zu sehen, die in Berlin aufgezeichnet wurden. Können Bergemann und ihr Partner auch dieses Mal punkten? Die Aufgaben jedenfalls haben es in sich: Die Profis müssen Biskuitrouladen backen — und zwar ohne Rezept. Neben klassischem Biskuitteig wird mindestens eine stabile, aromatische Füllung gewünscht. In Aufgabe zwei — „Jahrmarkt“ — sollen die Konditoren ein detailverliebtes, farbenfrohes Schaustück aus Zucker herstellen, das Attraktionen und Aromen eines Jahrmarktbesuchs einfängt. Die Schwierigkeit: Ein Teil des Zuckerschaustücks muss beweglich sein.