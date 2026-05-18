Nach einigen Tagen Umbau ist die neue Ampel in der Landauer Rheinstraße auf Höhe des Ostparks nun funktionsfähig.

Die von der Queichheimer Brücke kommenden Autofahrer müssen sich nun leicht umgewöhnen: Die gelben Streifen, die die neue Haltelinie an der Kreuzung Rhein-/Ludowicistraße markieren, sind jetzt vor der Einmündung – und nicht mehr danach. Die alte Fußgängerampel ist an dieser Stelle nun Teil der neuen Vollampel, wie es so schön im Behördendeutsch heißt.

Südstadt besser anbinden

Durch die neue Ampel, deren Aufbau vor rund einer Woche begonnen hatte, soll nun das „sichere Ein- und Abbiegen aus der Ludowicistraße in die Rheinstraße als auch sichere Querungen für den Fuß- und Radverkehr in beide Richtungen geregelt möglich“ sein, hatte die Stadtverwaltung vor wenigen Tagen mitgeteilt.

Die Ampel erfüllt aber noch einen weiteren Zweck: Durch sie soll die Südstadt besser an die Innenstadt angebunden werden – und zwar nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Fußgänger. Durch die neue verbesserte Ausfahrt aus der Ludowicistraße auf die Rheinstraße soll zudem der Autoverkehr in den Quartieren der Südstadt reduziert werden. Autofahrer, die aus diesem Bereich auf die große Straße Richtung stadtein oder -auswärts wollen, kommen so schneller an ihr Ziel und müssen nicht in der Südstadt umherfahren.