Einen fulminanten Abschluss findet das Baugruppen-Projekt der Stadt Landau im Wohnpark am Ebenberg. Gleich 71 Bauherren verwirklichen auf dem letzten Grundstück dieser Marge ihren Traum vom Eigenheim. Die Stadt wird obendrein belohnt.

Drei Baugemeinschaften haben sich zusammengetan und investieren auf der 7300 Quadratmeter großen Fläche am Südpark in unterschiedliche Wohnformen. In zehn Doppel- und Mehrfamilienhäusern entstehen 54 Wohnungen.

Das Finale hat einen besonderen Reiz, hat sich die Stadtverwaltung doch auf ein anspruchsvolles Anker-/Anliegerverfahren eingelassen. Das heißt, eine Baugruppe – „Auf dem Deck II“ unter der Regie des Büros G&J Architekten aus Karlsruhe – hat die übergeordnete Planung in der Hand. Dazu gehören auch die gemeinschaftliche Tiefgarage und der Innenhof. Zwei weitere Baugruppen steigen dann mit ein. „Townhouses“, betreut vom Architekturbüro Polychrom in Landau, und „Bürger bauen Zukunft“, begleitet vom Architekturbüro Jens Huck aus Klingenmünster. In einem Gebäude wird ein Bäcker Backwerk und Kaffee anbieten.

Altersheim im Wohnpark

Nach Auskunft der Stadtverwaltung soll im Frühjahr Richtfest gefeiert werden. Die Bewohner möchten 2023 einziehen. Unter den Studenten, Familien und Senioren werden auch Leute mit geringem Einkommen sein. Denn die Baugruppe „Bürger bauen Zukunft“ um Michael Grzeschik und Lars Scherer plant 13 sozial geförderte Wohnungen. 15 Jahre lang werden sie nur zu Mietsätzen für Sozialwohnungen vergeben. Dann verfallen die Auflagen, und die Eigentümer können selbst einziehen. Die Grundidee der Baugruppe ist die Altersvorsorge. „Ein außergewöhnliches Projekt, das bundesweit seinesgleichen sucht“, heißt es anerkennend im Rathaus.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch verweist darauf, dass die Vergabe von Grundstücken an Baugemeinschaften seit fast zehn Jahren landes- und inzwischen auch bundesweit als vorbildlicher Weg der Quartiersentwicklung gilt. „Ein echtes Landauer Erfolgsmodell, auf das wir stolz sind“, so der Stadtchef. Angestoßen hatte es damals Bürgermeister Maximilian Ingenthron.

Mit Gütesiegel werben

Die Stadtverwaltung feiert noch eine besondere Auszeichnung: Als Mitglied im Bundesverband Baugemeinschaften darf die Stadt Landau mit dem neuen Gütesiegel des Verbands werben. Unter dem Slogan „Wir bauen Gemeinschaft“ soll unter anderem für die Arbeit des Verbands, vor allem aber für das Modell des gemeinschaftlichen Bauens geworben werden.