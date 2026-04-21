Zwischen der Horstbrücke und dem Landauer Zoo entsteht ein großer Gebäudekomplex mit über 100 Wohnungen. Viele Einheiten sind sozial gefördert. Sie waren schnell vergriffen.

Wo einst das Möbelgeschäft Bingo seinen Sitz in der Horststraße hatte, wenige Meter neben dem Norma-Markt, wird aktuell ein großer Wohnkomplex gebaut. Rund 100 Arbeiter sind seit Baubeginn im April vergangenen Jahres täglich auf der Baustelle aktiv, um das 40-Millionen-Euro-Projekt bis spätestens Jahresende fertigzustellen. Denn dieses Datum hat die Bauherrin – die Quartier Vert GmbH aus Landau – den Käufern der Wohnungen garantiert.

Geführt wird das Unternehmen von Christin Tiemann und Christian Bösherz. Letzterer ist kein Unbekannter in der Stadt, wenn es um Bauprojekte größeren Ausmaßes geht. Bösherz hat unter anderem die frühere Panzerhalle auf dem ehemaligen Gartenschaugelände umgebaut. Zudem hat der Unternehmer die Sparkasse Südpfalz bei den Planungen für die neue Zentrale auf dem einstigen Kaufhof-Gelände gegenüber dem Hauptbahnhof beraten.

Miethöhe an Bedingungen gekoppelt

In dem Wohnkomplex in der Horststraße werden nach Abschluss 123 Wohneinheiten entstanden sein. Über 100 davon sind sozial gefördert. Heißt: Die Miete ist an ein festes Verfahren und Preishöhen gekoppelt, weil der Staat solche Bauprojekte fördert. Laut Bösherz beträgt die Kaltmiete 7,70 Euro pro Quadratmeter. Diese werde zwar jedes Jahr als Staffelmiete erhöht, aber maximal um 1,75 Prozentpunkte. Um die Wohneinheiten mieten zu dürfen, bedarf es eines Wohnberechtigungsscheins, der von den Behörden ausgestellt wird. Bestimmte Kriterien müssen dafür erfüllt werden. Die inzwischen angelaufene Vermittlung der Mietwohnungen hat größtenteils die Hausverwaltungsfirma von Bösherz übernommen.

Ein Großteil der Wohnungen sei wiederum schon bei Baubeginn verkauft gewesen, berichtet Tiemann. Inzwischen sei nur noch eine Penthousewohnung samt 70 Quadratermeter großer Dachterrasse nicht verkauft. Kosten: etwas mehr als eine Million Euro. Die Käufer sähen die Einheiten als gute Anlage in Sachen Vermietung. Tiemann betont, dass jede Wohnung, ob sozial gefördert oder nicht, demselben Standard entspreche. „Überall gibt es Fußbodenheizung, überall elektrische Rollläden. Der Unterschied liegt allein in der Finanzierung“, ergänzt Bösherz beim einem Baustellenrundgang mit der RHEINPFALZ.

Tiefgarage und Spielplatz im Innenhof

Die Wohnungen sind zwischen 39 und 177 Quadratmeter groß, alle sind barrierefrei. Es gibt eine Tiefgarage mit 139 Pkw-Stellplätzen, 16 Parkplätze im Freien kommen dazu. Auch eine Gewerbeeinheit ist in dem Komplex vorgesehen. Der Hof der Anlage soll laut Tiemann und Bösherz komplett begrünt werden. Zudem sollen ein Gemeinschaftspavillon und ein Spielplatz entstehen. Mit Züblin setzen die beiden Geschäftsleute auf einen großen Baupartner. „Wir wollten, dass die Kunden wissen, dass dieses Projekt auch rechtzeitig fertig wird“, betont Bösherz. Die Leute brauchten Sicherheit.

Zwischen 4300 und 5500 Euro hat der Quadratmeter Wohnfläche in dem Neubau die Käufer gekostet. Diese Preise wären inzwischen angesichts der Preis- und Zinsentwicklung nicht mehr möglich, so Bösherz. Was das Kaufverhalten mit Blick auf Wohnungen und Häuser angehe, habe sich der Markt ohnehin spürbar abgekühlt. Nur beim Mieten sei es anders. Für die Wohnungen in der Horststraße kämen schon jetzt viele Anfragen. „Wir beraten unverbindlich und telefonieren auch nicht hinterher, wenn mögliche Mieter uns anfragen. Wir sind keine Sprecherfirma“, sagt Bösherz.