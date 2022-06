Die Neubaugebiete in Arzheim und in Wollmesheim haben im zweiten Anlauf die nächste Hürde genommen: Der Bauausschuss gab grünes Licht für die Planentwürfe, die die rechtliche Grundlage für Planungen, Erschließung und Bebauung sind. In Arzheim sollen am südlichen Ortsrand auf 1,8 Hektar 44 Wohnungen am Bittenweg entstehen. Das Baugebiet wird über eine Zufahrt von der Prinz-Eugen-Straße aus erschlossen. In Wollmesheim liegt das knapp 1,5 Hektar große Baugebiet An den Finkenwiesen im Osten des Stadtteils. Vorgesehen sind 37 Wohnungen. Das Baugebiet wird über eine Zufahrt von der Mörzheimer Straße über die Dörstelstraße erschlossen. Die ersten Entwürfe beider Bebauungspläne wurden überarbeitet, die Wollmesheimer sind auch mit der überarbeiteten Fassung nicht einverstanden. Sie stören sich an einem geplanten Radweg. Bauamtsleiter Christoph Kamplade warb dafür, die Sache perspektivisch zu sehen: „Sie beschließen nicht den Ausbau, sondern nur das Baurecht.“ Das letzte Wort hat der Stadtrat am 19. Juli.