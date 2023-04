Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bauwillige warten händeringend auf Bauland in Landau. Mit etwas Verzögerung soll in zwei Ortsteilen bald die Erschließung beginnen. Die Stadtverwaltung entwickelt zunächst Baugebiete in vier Ortsteilen. In Godramstein musste jetzt eine kleine Schleife gedreht werden.

„Landau baut Zukunft“ heißt das Programm, das 2500 Wohnungen in der ganzen Stadt vorsieht. In den acht Stadtteilen sollen in den nächsten Jahren 500 Wohnungen entstehen.