Der Umbau des Knotenpunkts L507/K38 bei Freimersheim zu einem Kreisel wird früher abgeschlossen als geplant. Die Vollsperrung wird bereits am Freitag im Laufe des Tages aufgehoben, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer an Donnerstag mitteilte. Es handelt sich um die Kreuzung der Landstraße zwischen Kleinfischlingen und Freisbach sowie der Kreisstraße, die von der B272 nach Freimersheim führt. Der LBM beziffert die Kosten auf 950.000 Euro. Durch den Kreisel soll die Strecke sicherer werden.