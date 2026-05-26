80 Millionen Euro. Der Neubau auf dem früheren Gelände von Ronal wird eine gigantische Summe kosten. Der Anspruch des Entwicklers ist hoch. Doch wer wird dort einziehen?

Es ist ein riesiges Projekt: Die Firma NVELOP Real Estate plant auf dem ehemaligen Ronal-Gelände in Mörlheim, ein rund 360 Meter langes und 66 Meter tiefes neues Lager- und Logistikzentrum zu bauen. Das sagt der Entwicklungsdirektor von NVELOP, Emanuel Ernst, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Grundfläche beträgt also rund 48.150 Quadratmeter – das entspricht rund sieben Fußballfeldern. Die Halle soll knapp über 14 Meter hoch werden. Dazu kommen 186 Parkplätze sowie zwölf Stellplätze für Lkw.

Auf dieser riesigen Fläche entsteht das neue Zentrum. Foto: Iversen

Entstehen sollen dabei der Stadtverwaltung zufolge rund 540 Arbeitsplätze – das ist aber eine Zahl, die sehr stark unter Vorbehalt steht. Zu dem Grund kommen wir später. Die Investition liege bei rund 80 Millionen Euro, so Entwickler Ernst.

NVELOP will nach höchsten Standards bauen

Dass es so teuer wird, hängt natürlich nicht nur mit der zu bebauenden Fläche zusammen, sondern auch damit, was gebaut wird. Der Projektentwickler NVELOP Real Estate setze auf Nachhaltigkeit, sagt Ernst. Angestrebt werde eine Platin-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Diese wird nur vergeben, wenn Gebäude außergewöhnlich hohe Standards in ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit erfüllen. Dafür soll das Material, das vom Ronal-Abriss übrig bleibt, recycelt und wiederverwendet werden. Auch bei der Ausstattung des Gebäudes und bei den Oberflächen solle auf recycelte Materialien gesetzt werden.

Besonders geachtet wird auf die Energieeffizienz. Eingesetzt werden beispielsweise Luftwärmepumpen – auf den Verbrauch von Gas für das Heizen solle komplett verzichtet werden, berichtet Ernst. Energie werde durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach vor Ort gewonnen. Energie und Wasser werden ebenfalls gespart. Zudem sollen E-Ladesäulen errichtet und alles vorbereitet werden, damit der künftige Nutzer auf eine E-Fahrzeugflotte setzen kann.

Wer wird der Mieter?

Doch wer wird der neue Nutzer sein? In Landau schwirren schon einige Gerüchte umher – doch an keinem davon ist wohl etwas dran, wenn man Ernst zuhört. Denn es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keinen feststehenden Mieter. „Ebenso können wir laufende Gespräche mit potenziellen Mietern derzeit nicht kommentieren“, sagt der Entwickler. NVELOP entwickele das Projekt spekulativ und biete das Zentrum derzeit aktiv als Mietobjekt an. Auch deshalb könne die Firma noch nichts zu Arbeitsplätzen, der genauen Nutzung oder dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen sagen. Sobald etwas fix sei, werde die Öffentlichkeit aber informiert, verspricht der Entwickler.

Die Firma NVELOP sitzt in London, die deutsche Dependance ist in Düsseldorf beheimatet. Investor ist Cain International, eine führende Investment-Management-Gesellschaft mit Sitz in London und einem verwalteten Vermögen von über 14 Milliarden US-Dollar, berichtet Ernst. Zuvor hatte auf der rund 89.000 Quadratmeter großen Fläche der Automobilzulieferer Ronal gesessen. Die Gebäude wurden ab Ende Februar abgerissen.