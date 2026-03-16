Flach, gut begehbar, stark genutzt: Der Herxheimer Wald ist ein Erholungsort und als solchen mag ihn Niklas Dengel auch erhalten. Dafür müssen Bäume klimafit werden.

Niklas Dengel leitet kommissarisch das Forstrevier Herxheim-Queichwaldungen mit Sitz in Herxheim. Seit dem 1. November vergangenen Jahres ist er für die Wälder der Gemeinden Bornheim, Essingen, Herxheim, Herxheimweyher, Hochstadt, Impflingen, Insheim, Offenbach und Rohrbach zuständig. Bereits einen Monat zuvor arbeitete er in einer Übergangsphase mit seinem Vorgänger zusammen.

Warum Dengel nur kommissarischer Leiter ist? „Für die endgültige Berufung brauchen wir die Bestätigung aller Gemeinden. In einer Kommune stand das Thema in der letzten Ratssitzung nicht auf der Tagesordnung. Das ist aber eine Formsache“, sagt Dengel. Um seine endgültige Berufung macht er sich keine Sorgen.

Mitten im Pfälzerwald aufgewachsen

Der 27-Jährige stammt aus Stelzenberg in der Verbandsgemeinde Landstuhl, mitten im Pfälzerwald. Zwanzig Jahre spielte er beim SV Mölschbach Fußball, ist begeisterter Fan des 1. FC Kaiserslautern und hat seit 20 Jahren eine Dauerkarte auf der Westkurve des Betzenbergs. Oft ist seine 70-jährige Großmutter dabei – sie habe ihn einst mit dem FCK-Virus angesteckt.

In der Schule mochte er Biologie besonders und verbrachte viel Zeit im Wald. „Ich wollte etwas Praktisches machen. Da lag der Beruf des Försters nahe“, sagt er. Nach dem Abitur im Frühjahr 2017 begann er im Spätsommer desselben Jahres die Ausbildung, studierte bis 2025 an der Universität Freiburg und erwarb Bachelor und Master. Seine Bachelorarbeit verzögerte sich um ein Jahr aufgrund der Corona-Pandemie, weil ein reguläres Studium nicht möglich war. Das für den Beruf notwendige Anwärterjahr absolvierte er im Forstrevier Jägertal in Bad Dürkheim.

Gefahr wird von Waldbesuchern unterschätzt

Dengel beschreibt sein Revier als Erholungswald, in dem die Verkehrssicherung und der Naturgenuss wichtiger sind als der wirtschaftliche Ertrag. Der Wald sei betreuungsintensiver als der Pfälzerwald, da herabfallende Äste und umgestürzte Bäume schneller beseitigt werden müssten. Im Hinterwald könnten solche Hindernisse gelegentlich auch einmal liegen bleiben, ohne dass es störe. „Wenn wir aus Gründen der Verkehrssicherung Bäume entnehmen, ist das manchen trotzdem nicht recht. Dabei wird die Gefahr morsch gewordener Äste oft unterschätzt“, sagt der Förster. Viele Menschen seien in seinem Revier unterwegs – nicht nur viele der 10.000 Herxheimer, sondern auch zahlreiche Besucher aus den Nachbargemeinden.

Die Wege verlaufen meist eben und sind damit leichter zu begehen als im – wie Dengel es nennt – „echten“ Pfälzerwald. Jäger ist er ebenfalls, jedoch nicht in seinem Revier, da die Jagd dort verpachtet ist. „Hier gibt es Rehwild und Wildschweine. Rehe verbeißen gern Jungpflanzen besonders stark gezüchteter Arten aus Pflanzschulen, die viele Nährstoffe enthalten“, erklärt er.

Sorgen bereiten ihm Klimaschäden. In der Rheinebene reichten Bäume lange flache Wurzeln aus, weil das Grundwasser nah war. Inzwischen hat sich das verändert. Künftig sollen tiefwurzelnde Arten verstärkt eingesetzt werden. „Die Waldverjüngung ist eminent wichtig, denn junger Wald ist gesund“, betont Dengel.

Im Revier stehen Kiefern und Eichen, insgesamt ist die Artenvielfalt groß. „Forstliche Maßnahmen sind entscheidend. Ohne sie würden Buchen andere Arten verdrängen. Buchen sterben jedoch oft von der Krone her ab. Eschen wiederum werden von einem Pilz befallen, der die Wurzeln schwächt – sie können dann trotz guten Erscheinungsbildes plötzlich umfallen.“

Auffällig ist, dass Dengel keinen Hund dabei hat – anders als viele seiner Kollegen. „Noch nicht. Geplant ist das schon, ich muss mich nur noch für eine Rasse entscheiden“, sagt er und lacht.