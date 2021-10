Die Gemeinde Freimersheim hat einen schönen Blickfang in der Hauptstraße erhalten: In meist ehrenamtlicher Arbeit wurde der Luisenpark entlang des alten Pfarrgartens mit einer gelungenen Nachbildung eines historischen Brunnens neu angelegt. Nachdem die Anpflanzungen nun gut angewachsen sind, schönes Herbstwetter gemeldet ist und e die Auflagen in der Corona-Pandemie wieder Feiern zulassen, soll der Luisenpark am Sonntag, 10. Oktober, 11 Uhr, in einer kleinen Feierstunde offiziell wieder seiner Bestimmung übergeben werden. Mit einem Weißwurstfrühstück wird die Freimersheimer Sportvereinigung die Bevölkerung bewirten, die herzlich eingeladen ist. Die Veranstaltung findet nach dem Modell „2 G plus“ statt. Hierzu ist es notwendig, dass alle Besucherinnen und Besucher ihren Impfnachweis oder ein tagesaktuelles Testergebnis vorlegen können. Somit kann auf Maske und Abstand verzichtet werden.