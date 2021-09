Wegen einer Netzstörung am Mittwochnachmittag hatten manche Haushalte in Dörrenbach und Böllenborn vorübergehend keinen Strom. Das teilt die Pfalzwerke Netz AG mit. Ein Baum war in eine Leitung gefallen und hatte einen Seilschaden verursacht. Betroffene Hauseigentümer hatten zwischen drei Minuten und einer Stunde keinen Strom. Das Netzteam Südpfalz der Pfalzwerke sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle konnten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen.