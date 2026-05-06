Eine Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG hat es am Dienstagabend um 20.18 Uhr gegeben. Betroffen waren Teile von Weyher, Edenkoben, Rhodt und Kirrweiler. Der Grund dafür war ein Vogelnest, heißt es in einer Mitteilung. Die Versorgungsunterbrechung lag zwischen 22 Minuten und gut zwei Stunden.

Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke Netz AG und die Mitarbeiter der Netzleitstelle leiteten die erforderlichen Maßnahmen ein, um die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen, heißt es abschließend.