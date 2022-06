Die Discounterkette Netto eröffnet am Dienstag, 5. Juli, ihre neue Filiale in Landau im Horstring 18a. Nach Unternehmensangaben hat der Markt gut 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Unter den mehr als 5000 Artikeln befänden sich mehr als 300 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst, über 340 Eigenmarkenprodukte mit dem Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF für Nachhaltigkeit sowie über 1000 Drogerieartikel. In der Vorkassenzone gebe es eine Verkaufsstelle der regionalen Bäckerei Otmar Schwab aus Leimersheim. Beim Neubau, der von 7 bis 20 Uhr geöffnet sein wird, gibt es 65 Parkplätze. Der Discounter unterstützt nach eigenen Angaben mit der Initiative „Einfach aufrunden“, bei der Kunden Kleinbeträge spenden können, verschiedene Nachhaltigkeitspartner. Außerdem könne der Wert der Pfandbons per Spenden-Button am Pfandautomaten oder direkt an den Kassen gespendet werden. Netto hat nach eigenen Angaben bundesweit fast 4300 Filialen, und 81.800 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 14,7 Milliarden Euro.