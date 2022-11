Die Annweilerer Netto-Filiale, die bisher am Libellen-Kreisel beheimatet ist, soll an einen anderen Standort wechseln, bestätigt das Unternehmen auf Anfrage der RHEINPFALZ Gerüchte, wonach sich der Discounter auf dem Kaufhaus-X-Gelände neben dem Lidl ansiedeln will. Der Markt solle dann dem neuen Netto-Konzept entsprechen, teilt Sprecherin Christina Stylianou mit. Die Waren sollen großzügiger präsentiert, die Gänge verbreitert und das Design modernisiert werden. Das solle für mehr Übersichtlichkeit und eine ruhigere Atmosphäre sorgen. Nach dem Umzug werde eine Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern zur Verfügung stehen, auf der über 5000 Artikel, davon bis zu 300 Bio-Artikel, angeboten werden. Auch das Mehrwegsortiment werde vergrößert, kündigt das Unternehmen an. Die bestehende Filiale In den Bruchwiesen werde während der Umzugsphase weiterhin für Kunden geöffnet sein. Aufgrund der frühen Planungsphase könne sie noch keine Informationen zum Baubeginn geben, so Stylianou. Zur Zukunft der bisherigen Filiale und zu Investitionskosten macht das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage keine Angaben.