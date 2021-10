Die neue Filiale des Netto Marken-Discount im Landauer Horstring soll im Frühjahr 2022 eröffnet werden. Das Unternehmen nennt auf Anfrage keine Details der Planung. Bekannt ist, dass die Verkaufsfläche von rund 730 auf etwa 1150 Quadratmeter wachsen soll, um unter anderem auch Platz für eine Bäckerei mit Gastraum zu bieten. Möglich wird dies, weil Teilflächen einer benachbarten Gärtnerei einbezogen werden können. Wohnungen über dem Markt wird es dagegen nicht geben, weil es in diesem Bereich des Horstrings durch Gewerbe und Verkehr zu laut ist und weil das Grundstück nur Platz für 68 Parkplätze bietet. Das ist zu wenig, um zusätzliche Stellplätze für Bewohner unterzubringen. An diesem Problem waren auch schon Wohnungen über dem neuen Lidl in der Wieslauterstraße gescheitert, während Aldi über seiner Filiale in der Maximilianstraße mehr als 60 Studentenwohnungen gebaut hat.