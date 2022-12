Auf dem Spielplatz „An der Kiesgrube“ in Godramstein kann jetzt noch besser gespielt, getobt und geklettert werden. Der Spielplatz im Landauer Stadtdorf wurde in den vergangenen Wochen auf den neuesten Stand gebracht. Wie die Stadt mitteilt, warten ab sofort unter anderem eine Nestschaukel, ein neuer Balancierparcours und ein Doppel-Bodentrampolin auf die Kids. Außerdem wurde der Wasserspielbereich mit Pumpe, Wasserrinnen und Matschtisch erneuert und in den Schattenbereich der Bäume versetzt. Die Neugestaltung, die von der städtischen Grünflächenabteilung koordiniert wurde, kostete rund 85.000 Euro, davon wurden rund 15.000 Euro aus dem Ortsteilbudget finanziert.