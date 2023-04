Der Wanderclub Nello feiert in diesem und im nächsten Jahr Jubiläen. Bei der Jahreshauptversammlung wurde die Führungsmannschaft neu gewählt.

Angesichts der anstehenden Jubiläen wurden viele neue Ideen geboren: Die Schutzhütte wird in diesem Jahr 100 Jahre alt, und der Verein feiert 2024 sein 100-jähriges Bestehen. Am 28. Mai wandelt der Club deshalb auf den Spuren der Vorfahren. Möglichst in nostalgischer Kleidung soll es eine 16,8-Kilometer-Wanderung von Landau über Rhodt zur Hütte geben. Dabei wird, so wie vor 100 Jahren üblich, Wein in Korbflaschen auf kleinen Leiterwagen zur Hütte gebracht und dort verkauft.

Der besondere Dank der Vorsitzenden Birgit Dawo galt Wanderwart Kai Lohkamp, der nicht mehr kandierte. Auch für Rudi Birkmeyer hatte Dawo ein dickes Lob. Ohne sein Engagement bei der Finanzierungsaktion der 145.000 Euro teuen Versorgungstrasse wäre das Projekt nicht zu stemmen gewesen, meinte sie. Hüttenwart Thomas Dawo zeigte sich begeistert, dass es gelungen sei, fast alle Hüttenwochenenden mit ehrenamtlichen Kräften zu besetzen. Der neue Wanderwart Klaus Müller plant regelmäßige, geführte Wanderungen durch den Pfälzerwald. In den Erhalt der Hütte wird weiter kräftig investiert, heißt es im Pressebericht. Das Dach des ehemaligen Aggregatgebäudes ist undicht und muss neu eingedeckt werden. Gleichzeitig werden das alte Toilettengebäudedach saniert und das Kunststoffdach zwischen der Hütte und dem Aggregatraum erneuert. Die Zufahrt und der Wendeplatz wurden bereits frisch befestigt.

Der Vorstand

Erste Vorsitzende: Birgit Dawo, zweiter Vorsitzender: Günter Brauch , Schriftführerin: Susanne Brauch, Kasse: Thomas Winkelblech, Hüttenwart: Technik: Thomas Dawo, Hüttenwart: Einkauf: Christa Böhm, Wanderwart: Klaus Müller, Beisitzer: Kerstin Müller, Robert Kroll, Heike Schuster, Frank Schuster, Kassenprüfer: Birgit Förster, Annika Lohkamp