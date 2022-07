Im Gesundheitswesen werden dringend Fachkräfte gebraucht – nicht nur, aber auch wegen Corona. Das Land will die Berufsausbildung attraktiver machen für junge Leute und hat daher ab diesem Monat das Schulgeld an privaten Gesundheitsschulen abgeschafft. Das Land zahlt den 19 rheinland-pfälzischen Schulen in freier Trägerschaft eine monatliche Pauschale von 400 Euro pro Ausbildungsplatz. Dafür stehen im Landeshaushalt für dieses Jahr 2,2 Millionen Euro zur Verfügung, 4,5 Millionen Euro im nächsten Jahr. Gefördert werden Auszubildende in den Berufen der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Medizinische Bademeister und Masseure, Podologie sowie Medizinisch-technische und Pharmazeutisch-technische Assistenz. Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer hat jetzt dem Naturwissenschaftlichen Technikum Dr. Künkele (NTK) in Landau einen Förderbescheid über 245.000 Euro überbracht. Thomas Schäfer, Geschäftsführer und stellvertretender Schulleiter des NTK, bestätigte, dass die Schule „aufgrund der Schulgelderhebung in den letzten Jahren einen starken Rückgang der Schülerzahlen“ verzeichnet habe.