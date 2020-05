Wie viele Summer, Brummer und Krabbler gibt’s in der Südpfalz? Das will der Naturschutzbund (Nabu) wissen. „Zählen, was zählt“ – unter diesem Motto startet er von 29. Mai bis 7. Juni sowie von 31. Juli bis 9. August große Insektenzählungen.

Beobachten und zählen kann man überall: im Garten oder Park, auf dem Balkon oder der Wiese, im Wald, auf dem Feld, am Teich oder Fluss. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang. Egal ob Blattlaus, Fliege oder Schmetterling – jeder Sechsbeiner soll gemeldet werden.

Auf 16 Arten soll besonders geachtet werden. Darunter sind vier Tagfalter (Admiral, Tagpfauenauge, Schwalbenschwanz, Kleiner Fuchs), drei Wildbienen (Ackerhummel, Steinhummel, Holzbiene), zwei Käfer (Asiatischer Marienkäfer, Siebenpunkt-Marienkäfer) zwei Wanzen (Lederwanze, Streifenwanze), die Hainschwebfliege, die Florfliege, die Blutzikade und die Blaugrüne Mosaikjungfer als Libellenart sowie das Grüne Heupferd als Laubschrecke.

Gemeldet werden die Zahlen online oder über die App „Insektenwelt“. „Ziel ist es, auf die enorme Bedeutung der Insekten aufmerksam zu machen und für den Schutz dieser Tiergruppe zu sensibilisieren“, sagt Carmen Schauroth von der Nabu-Regionalstelle Süd. „Jeder kann mithelfen, Daten zur Artenvielfalt und Häufigkeit der Insekten zu sammeln. Jedes Insekt zählt!“ In Deutschland gibt es nach Schätzungen 33.000 Insektenarten. Über die meisten lägen noch keine Daten vor.

www.nabu.de/insektenwelt

www.insektensommer.de