Wer Flächen verpachtet und sich eine naturverträgliche Bewirtschaftung durch den Pächter wünscht, kann sich von der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe beraten lassen. Darauf macht der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) aufmerksam. Im Rahmen des Projektes „fairpachten“ informiert die Regionalberaterin für Rheinland-Pfalz, Linda Trein, in einem individuellen Beratungsgespräch, welche Naturschutzmaßnahmen für Äcker, Grünland und Streuobst in Pachtverträgen vereinbart werden können und wie die richtige Vorgehensweise beim Ändern der Pachtverträge ist. Das Angebot richtet sich an Privatleute, Kommunen, Kirchen und Unternehmen.

Info

Nähere Informationen gibt es unter www.fairpachten.org. Wer eine individuelle Beratung wünscht, kann sich melden unter Telefon 0176 53943371 oder per E-Mail an linda.trein@nabu.de.