Der BUND Südpfalz kümmert sich ehrenamtlich um die Pflege von Grünflächen der Stadt Landau. Doch kürzlich haben Unbekannte ein wichtiges Gerät demoliert. Nun sind die Arbeiten nahezu unmöglich.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sei sein Bandheuwender beschädigt worden, berichtet der Bund für Umwelt und Naturschutz Südpfalz (BUND). Bei dem Gerät handelt es sich um eine Maschine, die für Mäharbeiten an einen Traktor gehängt wird. Die Naturschützer hatten das neue Gerät am Birnbachgelände zur Mahd eingesetzt und anschließend abgestellt. Am nächsten Tag stellten sie fest, dass Reifen und weitere Teile gestohlen worden waren. Laut BUND-Kreisgruppensprecher Karl Jäger ist die Bestürzung groß, „das Gerät so nicht mehr richtig nutzbar“. Der finanzielle Verlust trifft den Verein sehr hart. Dem BUND Südpfalz zufolge beläuft sich der Schaden alleine für die gestohlenen Räder auf über 300 Euro. Die Arbeiten, die Freiwillige des BUND für die Stadt Landau erledigen, können so nicht mehr fortgesetzt werden.

Der Vorstand appelliert an Zeugen, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 zu melden.