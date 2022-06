Mit einer naturkundlichen Exkursion feiert die Gemeinde Weyher mit der Verbandsgemeinde Edenkoben den 50. Geburtstag. Für den 11. Juni lädt die Ortsgemeinde gemeinsam mit dem Forstzweckverband Modenbach zu einer besonderen Exkursion entlang des Haardtrandes ein. Ausgangspunkt ist um 15 Uhr das Paul-Gillet-Plätzel. Es wird um Anmeldung per E-Mail an andreas.moewes@weyher.de gebeten. Bei der dreistündigen Tour erklären Vertreter von Forst und Naturschutz Besonderheiten und führen die Teilnehmer zu grandiosen Ausblicken. Der Haardtrand ist ein wertvoller Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere insbesondere für Schmetterlinge, Mauereidechsen und vom Aussterben bedrohte Vogelarten. Seit Gründung der Verbandsgemeinde 1972 hat sich besonders am Übergang von den Weinbergen zum Pfälzerwald das Landschaftsbild stark gewandelt.