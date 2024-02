Die Jugendliche des Hauses der Jugend in Landau übernehmen am Wochenende gemeinsam mit ihren Betreuern den Dienst im Naturfreundehaus Kiesbuckel. Mit den Einnahmen möchten sie einen Ausflug planen und finanzieren, teilt die Stadt in ihrer Presseerklärung mit. Das Naturfreundehaus ist an den beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es ist zum Beispiel vom Waldparkplatz in Albersweiler im Ortsteil St. Johann zu Fuß in etwa 45 Minuten zu erreichen. Infos gibt es online unter www.naturfreunde-landau.de.