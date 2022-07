Der riesige „Golfball“ im Wald bei Pleisweiler-Oberhofen hat einen neuen Eigentümer. Die vor vier Jahren geschlossene Nato-Satellitenstation gehört jetzt einer Neustadter Sicherheitsfirma, deren Kunden Regierungs- und Verteidigungsorganisationen weltweit sind.

Es ist und bleibt ein Gezacker im die Schneiderstraße in Queichheim. Zwei Schulen liegen an der Strecke. Das neue Konzept der Stadt spaltet die Queichheimer.

In Landau hatten mehrere Wähler Probleme, ihre Briefwahlstimme am Wahltag abzugeben. An Wahllokalen wurden sie abgewiesen. Zurecht, sagt die Stadt.

In letzter Zeit häuften sich Meldungen über Störungen und Zugausfälle wegen technischer Probleme im Wörther Bahnhof. Die Deutsche Bahn verspricht baldige Abhilfe.

In der Verbandsgemeinde Bellheim gibt es einen zweiten Bewerber fürs Amt des Bürgermeisters. CDU und SPD unterstützen den ÖDP-Kandidaten.

Die Südpfälzer Pauline Rudolph und Jonas Hormuth sind in Lima angekommen. Den Weg zur peruanischen Hauptstadt haben sie fast ausschließlich mit dem Rad zurückgelegt. Über ein Abenteuer mit vielen Bekanntschaften, etwas Glück und unzähligen Platten.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Zukunftsdorfgarten im Soderweg in Kirrweiler kommen auf einem Wiesengelände Ziegen und Schafe zum Einsatz. Für den Rentner Gunther Mees ist die Arbeit mit den Tieren ein Hobby.