In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Altenstraße in Annweiler eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die dortige Tierarztpraxis, wo sie einen neuen Laptop, die Kaffeekasse und einen Koffer mit Narkosemitteln stahlen. Der Gesamtschaden beträgt rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.