Das Forstamt Haardt im Westring 6 startet in den Advent: Es bietet frisches Schmuckgrün verschiedener Nadelbaum-Arten zum Verkauf an. Es gibt Zweige von Kiefer, Edeltanne, Nordmanntanne, Fichte und Strobe (oder Weymouth-Kiefer) aus dem Stadtwald. Außerdem steht an beiden Verkaufstagen ein Wildverkaufsstand der Familie Emma und Fritz Rück aus Hochstadt (Telefon 06347 918387) im Hof des Forstamts. Bei ihnen können sich die Besucher mit Wild, direkt vom Erzeuger, eindecken oder vor Ort Gegrilltes und winterliche Getränke genießen. Verkaufstage sind der 24. und 25. November, Donnerstag und Freitag, jeweils von 9 bis 16 Uhr.