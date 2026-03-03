Die Stadt Landau zahlt relativ teure Preise für die Energie – genauer für die Kilowattstunde Strom. Aber warum ist das so?

Die Stadt Landau hat im Jahr 2024 rund 70 Cent pro Kilowattstunde Strom bezahlt – das sei recht viel im Vergleich zu Durchschnittshaushalten, die deutlich weniger zahlten. Diese zahlten laut dem statistischen Bundesamt zwischen 30 und 40 Cent, berichtete Gisela Kalvoda ( FWG). Wie dieser Unterschied zustande kommt, wollte sie von der Stadtverwaltung wissen.

Vertrag kurz nach Invasion der Ukraine unterzeichnet

Die vergleichsweise sehr hohen Strompreise seien vor allem damit zu erklären, dass die Stadt Landau „zum schlechtesten Zeitpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik“ einen neuen Dreijahresvertrag habe abschließen müssen, sagte Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne). Der alte sei im Sommer des Jahres 2022 ausgelaufen – kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt seien die Preise auf einem historischen Höchststand gewesen – und Landau habe einen neuen Vertrag abschließen müssen. „Wir wurden besonders hart getroffen“, kommentierte Hartmann. Die Energiepreise sorgen derzeit für hohe Nachzahlungen in den Betriebskostenabrechnungen der Stadt.