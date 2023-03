Die Wirtschaft ächzt unter dem Fachkräftemangel. Besonders im Handwerk fehlt es an Nachwuchs. Statt zu jammern, rief die Landauer Heizungsfirma Friedel und Ullmer 2017 das Projekt Jungheizer ins Leben. Die Mission: Das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk für junge Leute attraktiver zu machen.

Für das Projekt arbeitet Friedel und Ullmer mit Kollegen aus der Branche zusammen. Der nächste Schritt ist die SHK-Akademie. „Man muss heute schon was auf die Beine stellen, um die Jugend auf sich aufmerksam zu machen“, sagt Nico Ullmer. Der Chef der Landauer Heizungsfirma und Mitinitiator des Nachwuchsprogramms Jungheizer zieht auf Handelsmessen alle Register. Sein Stand hat ein Wettrenn-Motiv. „Wir haben als Blickfang ein Rennauto und einen Rennsimulator. Unsere Azubis tragen rote Jäckchen, die an Formel-1-Crews erinnern sollen“, erzählt er. Wenn beim potentiellen Nachwuchs mal die Aufmerksamkeit erhascht ist, gibt es Infos zur Ausbildung und Mitmachstationen. Dort können die Jugendlichen zum Beispiel zum ersten Mal mit Lötkolben und Bohrer hantieren. Der nächste große Termin ist internationale Sanitär- und Heizungsmesse in Frankfurt von 13. bis 17. März. Dort haben die Jungheizer eine ganze Kartbahn dabei.

Darüber hinaus zeigt die Gruppe auch in Schulen Präsenz. Die Charme-Offensive scheint zu funktionieren. Ullmer sagt, die Personallage in seinem Betrieb habe sich gebessert. Die Zahl an Lehrlingen im Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk (SHK) sei in Landau innerhalb weniger Jahre von 33 auf 55 angewachsen. Das sei aber nicht repräsentativ für die Branche oder das Handwerk an sich, dort zeigt der Trend weiter nach unten.

Nun geht es für Ullmer darum, seine Azubis noch stärker zu fördern. Darum hat er die SHK-Akademie ins Leben gerufen. Man kann es sich ein bisschen Vorstellen wie das Stützpunkttraining bei Sportvereinen. Die Überflieger aus verschiedenen Betrieben sollen hier zusammenkommen, um zusätzliche Kniffe zu lernen. „Wer es in der Ausbildung gut drauf hat, und wer einfach Lust hat, noch ein bisschen mehr zu lernen, der kann in unserer Ausbildungswerkstatt anpacken“, so Ullmer. Die Auszubildenden lernen dort, was sonst zu kurz kommt oder erst später behandelt wird. Ziel der SHK-Akademie sei unter anderem, dass die Azubis schneller selbstständig werden, bestimmte Aufgaben auch ohne die Aufsicht des Gesellen erledigen können.