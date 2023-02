Nachwuchs bei den Dromedaren: Zum vierten Mal hat Dromedarstute Jaqueline, die selbst im 2010 im Zoo Landau geboren wurde, ein Fohlen zur Welt gebracht. Am 8. Februar war so weit. Es ist allerdings das erste Fohlen des noch vergleichsweise jungen Dromedarhengsts Said, den der Zoo Landau im August 2020 aus dem belgischen Zoo Pairi Daiza in Brugelette übernommen hatte. Der auffällig dunkelbraun gefärbte Hengst hatte sich bestens in die Gruppe eingefügt und nun ist das Zooteam erleichtert, dass er sich auch als geeigneter Zuchthengst erweist.

Das jüngste Mitglied der Familie wurde auf den Namen Junah getauft, was im Arabischen „Sonne“ bedeutet. Das Zooteam knüpft mit diesem Namen an eine Tradition an, Stutfohlen mit dem Anfangsbuchstaben des Namens der Mutter zu benennen. So heißt eine ältere Tochter von Jaqueline Jumana. Sie ist als zweite Stute in der Landauer Zuchtgruppe verblieben. Mutter und Stutfohlen halten sich derzeit noch im Stall und im Vorgehege auf. Die Familie, Vater, Halbschwester und Halbbruder, soll im Laufe der nächsten Woche zusammengeführt werden.