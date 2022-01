„Weihnachtliche Musik mal anders“ – das ist das Motto des nachweihnachtlichen Orgelkonzertes am Sonntag, 23. Januar, um 17 Uhr in der Stadtkirche, Kirchgasse 7, in Annweiler.Es erklingt frische, meist völlig unbekannte, bisher nie in Annweiler aufgeführte weihnachtliche Musik auf der großen Oberlinger-Orgel. Solist des etwa einstündigen Konzertes ist Daniel Kaiser Karlsruhe. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, wonach in geschlossenen Räumen die 3G-Regel anzuwenden ist.