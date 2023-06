Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Landau ist Schwarmstadt, der Immobilienmarkt ein heißes Pflaster. Die großen Linien der Stadtentwicklung kann die Politik bestimmen. Doch kann sie auch dem Häuslebauer immer vorschreiben, wie und wo er bauen darf?

In der Münchener Straße möchte ein Investor in einer kleinteiligen Siedlung einen Altbau durch ein Mehrfamilienhaus ersetzen. Auch in der Wollmesheimer Straße soll ein Einfamilienhaus