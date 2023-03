Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr erhielt die Polizei Landau Kenntnis über zwei brennende Mülltonnen im Bereich der Johannes-Kopp-Straße. Die Brände wurden von der die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei geht davon aus, dass die Mülltonnen mutwillig angezündet wurden. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.