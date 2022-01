In der Nacht auf Samstag ist in Hochstadt ein geparktes Auto beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurden eine Rückleuchte des Fahrzeugs eingetreten und der Außenspiegel demoliert. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Sie vermutet, dass eine Gruppe Jugendlicher dafür verantwortlich sein könnte. Diese war gegen 4 Uhr im Bereich des Hochstadter Ortskerns Anwohnern durch lautes Herumschreien aufgefallen. Ob es aber tatsächlich einen Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gibt, steht nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.