Wieder gab es Radau an einem Landauer Nachtclub. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nacht auf Sonntag zwischen 1.30 und 5 Uhr auf dem Parkdeck der Diskothek Jeanne d’Arc an einem geparkten blauen Hyundai i20 ein Außenspiegel abgetreten oder abgerissen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Landau unter Telefon 06341 2870 zu melden.