Die Stadtverwaltung Landau hat einen Entwurf für den Nachtragshaushalt 2024 aufgestellt, der nach der Sommerpause in den Gremien beraten wird. Das Zahlenwerk wird den Landauern bei einer digitalen Informationsveranstaltung am Montag, 26. August, um 17.30 Uhr vorgestellt. Interessierte Bürger werden gebeten, sich per E-Mail an buergerbeteiligung@landau.de anzumelden und erhalten dann die Zugangsdaten. Oberbürgermeister Dominik Geißler betont, ihm sei es wichtig, die Bürger auch bei schwierigen und eher trockenen Themen wie dem (Nachtrags-)Haushalt mitzunehmen. Nachtragshaushalte dienen zum Nachsteuern.