Außer dem Logo und – wenn Party gefeiert wird – dem Gloria gibt es in der Landauer Innenstadt keinen Ort mehr zum Tanzen. Das soll sich in der Südpfalzmetropole ändern.

Vordergründig klingt das nicht nach Party: Die Stadtverwaltung will einen Bebauungsplan für die östliche Innenstadt aufstellen. Doch es wird Party ermöglichen, heißt es aus dem Rathaus. Denn: Gibt es einen solchen Plan, werden künftig Vergnügungsstätten in diesem Bereich der Innenstadt zulässig sein, kündigt die Verwaltung an. Der Vorteil: Der Gloria Kulturpalast könne dann – sofern die gemeinsam mit den Anliegern vereinbarten Spielregel besonders mit Blick auf den Lärmschutz beachtet werden – Partys feiern und auch weitere Bars und Clubs können sich ansiedeln, heißt es in der Pressemitteilung. Für die Übergangszeit hatten Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) und Gloria-Inhaber Peter Karl erst vor wenigen Wochen einen Vergleich unterzeichnet, der die Durchführung einer bestimmten Anzahl an Tanzveranstaltungen bis zur Rechtskraft des neuen Bebauungsplanes ermöglicht.

Paket für mehr Nachtkultur

Auch die Bevölkerung soll über den Inhalt des Planes informiert werden, kündigt die Verwaltung unter Führung von Geißler an. Dazu werde es am Donnerstag eine Infoveranstaltung im Pfarrheim Heilig Kreuz in der Augustinergasse 1 geben. Start: 18 Uhr.

Die Stadt verweist darauf, dass das ein weiterer Baustein im Kampf für eine bessere Nachtkultur in der Südpfalzmetropole sei. Bereits zu Beginn des Jahres habe Geißler zusammen mit Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) ein Paket zugunsten des Nachtlebens geschnürt. Dazu gehörten auch die Abschaffung der Vergnügungssteuer auf Tanzveranstaltungen und die Ausweitung der VRN Flexline auf 3 Uhr nachts.

Zwischen der Stadt und Karl gab es Streit: Die Verwaltung hatte Karl auf 17 Partys festgelegt, nachdem es Beschwerden gegeben hatte, vom Konkurrenten Gerd Weber (Jeanne d’Arc) und aus der Nachbarschaft. In der Baugenehmigung von 2014 hatte es geheißen, Karl dürfe im Verhältnis 25 zu 75 zu Partys und Kulturveranstaltungen einladen. Karl nahm den Vorschlag der Stadt an, 24 Partys feiern zu dürfen.