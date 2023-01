„Wie steht’s um Landaus Nachtkultur?“ Das fragt der SPD-Ortsverein Landau und lädt zu einer Diskussionsveranstaltung am Montag, 23. Januar, um 19 Uhr in den Gloria-Kulturpalast ein. Die Themen Nachtkultur und lebendige Innenstadt sind nicht erst seit der Diskussion ums Gloria aktuell. Die SPD möchte darüber sprechen, wie die Nachtkultur in Landau erhalten und ein Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen gefunden werden kann.

Gäste sind neben dem Hausherren Peter Karl vom Gloria der Nachtbürgermeister der Stadt Mannheim, Robert Gaa. Die Einrichtung einer solchen Vermittlungsstelle auch in Landau fordert die SPD-Stadtratsfraktion. In einem Impulsvortrag wird Gaa über seinen Job, die Zusammenarbeit mit der Stadt und den verschiedenen Interessensgruppen berichten. Auf dem Podium diskutieren anschließend Peter Karl, Mathias Kühn, stellvertretender Vorsitzender des Kulturbeirates, Armin Schowalter vom Südstern. Zum Schluss nimmt Florian Maier, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, Stellung. Moderiert wird die Veranstaltung von Jennifer Braun, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Landau.

Alle Interessenten sind eingeladen, der Eintritt ist frei. Über Spenden für den Gloria-Kulturpalast freut sich die SPD, heißt es in einer Pressemitteilung.