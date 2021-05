Die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, repariert diese Woche, 25. bis 29. Mai, auf der A65 an mehreren Stellen Frost- und Witterungsschäden. Gearbeitet wird nachts, um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, und es sind halbseitige Sperrungen nötig. In der Nacht auf Freitag wird zwischen Landau-Süd und Insheim die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitig gesperrt. In der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es dann eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn in Richtung Karlsruhe zwischen Landau-Nord und Landau-Zentrum.