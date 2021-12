Wegen der Corona-Pandemie wird es bereits zum zweiten Mal in der Landauer Stiftskirche keine „Nacht der 1000 Lichter“ geben. Die protestantische Stiftskirchengemeinde greift deshalb erneut auf eine besinnliche Stunde to go zurück: Die „Engelspost“ kann am Samstag, 18. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr an der Stiftskirche abgeholt werden. Darin steckt, wie auch im vergangenen Jahr, Material für eine Nacht der 1000 Lichter zu Hause: eine Kerze, Teebeutel, etwas Süßes, ein kleiner Engel und verschiedene mutmachende und auch nachdenkliche Texte. „Dieses Mal haben wir versucht uns, in dieser chaotischen Zeit, die voller Absagen, Umplanungen und Unsicherheit ist, die Botschaft des Engels in den Vordergrund zu stellen: Fürchtet euch nicht“, berichtet Gemeindediakonin Nadja Lackner. Die Lieder können auf dem You-Tube-Kanal des Protestantischen Kirchenbezirks angehört werden.