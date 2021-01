Der Studienkreis in Landau, ein privater Bildungsanbieter, unterstützt Schüler der Klasse 1 bis 10 mit kostenlosen Online-Kursen. Wie Franz Rickert vom Studienkreis mitteilt, gilt das Angebot auch für den Standort Bad Bergzabern.

In wenigen Tagen gibt es die Halbjahreszeugnisse. Dann werde sich zeigen, wie sich das Corona-Schulhalbjahr auf die Noten auswirke, schreibt Rickert in einer Pressemitteilung. Nicht immer seien Noten deshalb schlecht, weil ein Schüler zu wenig gelernt habe oder er den Schulstoff einfach nicht verstehe. Oft stecke mangelnde Lernorganisation dahinter. „Dabei ist selbstständiges Lernen besonders in Zeiten von Schul-Lockdowns und Quarantäne-Phasen wichtig – aber nicht nur dann“, heißt es in der Mitteilung.

Unter dem Motto „Das Lernen lernen“ bietet der Studienkreis mit kostenlosen Online-Kursen Unterstützung an. Die Kurse sind zwischen 60 und 90 Minuten lang. Nachhilfelehrer des Instituts vermittelten den Kindern und Jugendlichen die Kursinhalte ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend. So lernen die Jüngeren, wie sie sich besser konzentrieren und ihre Hausaufgaben stressfrei erledigen können. Die Älteren erfahren, wie sie sich strukturiert auf Prüfungen vorbereiten und sich ein effektives Zeitmanagement zulegen können.

Eine Themen- und Terminübersicht sowie eine Anmeldemöglichkeit beim Studienkreis für die kostenlose Angebote gibt es unter https://www.studienkreis.de/lp/lernen-lernen-schnupperkurse/.