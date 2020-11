Geht der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für kommunale Partnerschaft 2021 in die Südpfalz? Die Stadt Landau ist mit ihrer Partnerregion Ruhango in Ruanda unter den drei Finalisten für den Preis in der Kategorie „Kommunale Partnerschaften“.

Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement würdigt seit 2008 besonders nachhaltige Leistungen mit Vorbildfunktion. Gesucht waren nachhaltige Kooperationen zwischen Städten, Gemeinden und Landkreisen und ihren Partnerkommunen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Eine Jury wird den Sieger am 4. Dezember bekanntgeben. Als Preisgeld winken den beiden siegreichen Partnerkommunen jeweils 30.000 Euro.

Eine Bereicherung: Der Landauer Ruhango-Markt

Der Freundeskreis Ruhango-Kigoma trägt die Partnerschaft zwischen Landau und der Partnergemeinde. Kernziele sind die Förderung einer gerechten Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie eines gesunden Lebens für Menschen in Ruhango. Laut Verwaltung spiegeln sich die vielen Akteure wie der Freundeskreis Ruhango-Kigoma, die Verwaltung, der EWL und andere Unternehmen, Vereine und Schulen in der Breite der Projektschwerpunkte wider. „Mit Unterstützung aus Landau steht in vielen Gebieten des Distrikts Ruhango inzwischen sauberes Wasser zur Verfügung, die gesundheitliche Versorgung hat sich wesentlich verbessert und neue Schulen wurden gebaut“, heißt es. Eine weitere Bereicherung sei der wöchentliche Ruhango-Markt in Landau. Dort können Bürger ihre nicht mehr genutzten Sachen spenden, während einkommensärmeren Haushalten gleichzeitig ein günstiger Erwerb von Dingen des täglichen Bedarfs gewährt wird. Die Einnahmen kommen den Projekten in der Partnerregion zugute.rhp