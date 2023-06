Die Landauer sind hilfsbereit, keine Frage. Gleich 15 Menschen haben sich nach einem Aufruf des Seniorenbüros gemeldet, um sich in der Nachbarschaftshilfe zu engagieren und ältere Menschen im Alltag zu unterstützen. Sie stehen in den Startlöchern. Aber: Es gibt bislang kaum „Kundschaft“.

Der Vorsitzenden des Seniorenbüros, Hans-Jürgen Büssow, und Nachbarschaftshilfe-Organisator Ulrich Heise sind entspannt. „Diese Erfahrungen machen auch viele andere, die eine solche Hilfe aufbauen wollen“, sagen sie mit Blick darauf, dass sich bisher nur sehr wenige Menschen gemeldet haben, um sich helfen zu lassen. „Es lassen sich schneller Ehrenamtliche finden als Leute, die Hilfe suchen.“ Am Anfang müsse eben eine Hemmschwelle überwunden werden. Viele Ältere fragten erst dann nach, wenn es gar nicht mehr anders geht. Doch einige Vermittlungen sind in den vergangenen Wochen schon gelungen.

Damit die Nachbarschaftshilfe besser ins Rollen kommt, setzt das Seniorenbüro auf Unterstützung von städtischer Seite, sagt Büssow. Ulrike Sprengling, Beauftragte für die Belange von älteren Menschen bei der Stadt Landau, und die Gemeindeschwester plus, Claudia Sarter, stehen beim Aufbau des Hilfsnetzes mit Rat und Tat zur Seite. Sarters Aufgabe ist es, bei Senioren über 80, die keine Pflegestufe haben, präventive Hausbesuche zu machen, mit dem Ziel, deren Selbstständigkeit so weit wie möglich zu erhalten. Da passt die Nachbarschaftshilfe natürlich prächtig. Wenn Ältere Schwierigkeiten beim Einkaufen haben, wenn sie gern Begleitung beim Arztbesuch hätten oder einfach nur jemanden zum Spazierengehen und Plaudern suchen, dann weist sie auf das kostenlose Angebot des Seniorenbüros hin.

Auch Alleinerziehende gehören zur Zielgruppe

Hilfe und Begegnung – das sind die zwei Standbeine der Nachbarschaftshilfe. Die freundlichen „Kümmerer“ erfüllen praktische Aufgaben, die auch Angehörige leisten würden. Nicht jede Seniorin oder jeder Senior hat aber Verwandte, die helfen können oder wollen. Oft sind die Kinder und andere Angehörige weit weg oder haben wenig Zeit. Dann springt der Nachbarhelfer in die Bresche. Er trägt vielleicht die schwere Sprudelkiste in die Wohnung, pflückt ein Körbchen Kirschen vom Baum und hat ein offenes Ohr, wenn Senioren von früher erzählen oder ihre Sorgen von heute schildern. Aber es gibt auch Grenzen: Medizinische, pflegerische und handwerkliche Tätigkeiten sind keine Bestandteile der Nachbarschaftshilfe. Dafür sind die Profis zuständig.

„Meldet euch, wir können Angebote machen“, versichert Ulrich Heise. Dieser Appell geht in erster Linie an Landauer im Seniorenalter. Aber auch jüngere Leute, zum Beispiel Alleinerziehende, gehören zur Zielgruppe. Die Hilfe ist grundsätzlich kostenlos und ehrenamtlich.

Die jungen Alten sind am meisten engagiert

Und wer sind die Helfer? Meistens sind sie selbst schon Rentner. „Die jungen Alten sind die Generation, die sich am meisten engagiert“, erklärt Heise. Wer fit in den Ruhestand geht, suche oft eine sinnvolle Beschäftigung, zum Beispiel eine soziale Aufgabe. Die Ehrenamtlichen sind an drei Nachmittagen zu je vier Stunden auf ihren Einsatz vorbereitet worden. Das Seniorenbüro lässt sie auch jetzt nicht allein. Geplant sind regelmäßige Treffen. Und wenn es einmal Schwierigkeiten gibt, können die Helfer jederzeit zum Telefon greifen, um sich Rat zu holen.

Übrigens ist die Nachbarschaftshilfe, die sich an einzelne Personen richtet, nicht mit der Ehrenamtsbörse zu verwechseln, die das Seniorenbüro schon länger betreibt. Die Börse dient als Kontaktstelle zwischen Menschen, die ein ehrenamtliches Engagement suchen, und Institutionen oder Vereinen, die eine solche Aufgabe anbieten.

Info

Wer die Unterstützung der Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen oder sich darüber informieren möchte, kann sich telefonisch melden: 06341 141162 (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 10 bis 12 Uhr). Mehr Infos auf der Homepage des Seniorenbüros unter www.ehrenamtsboerse-landau.de.